Сморщенная кожа на пальцах после ванны или купания в бассейне долго объясняли просто: кожа якобы впитывает воду, разбухает и собирается складками. Но, как пишет Forbes со ссылкой на исследование в Biology Letters от 2013 года, это не совсем так. На самом деле процессом управляет нервная система.

Еще в 1930-х заметили любопытную вещь: у людей с поврежденными нервами в пальцах кожа в воде не морщилась. Это стало подсказкой, что речь не о пассивном «размокании», а о рефлексе. Когда пальцы долго находятся в воде, сигнал уходит в автономную нервную систему, сосуды под кожей сужаются, объем тканей уменьшается — и кожа складывается в характерные бороздки.

Зачем это нужно? Одна из главных версий — лучший хват во влажной среде. В исследовании ученые Кириакос Кареукос, Роджер Ньюпорт и Том Смолдерс проверили это на практике: участники с «сморщенными» пальцами быстрее перекладывали мокрые шарики, чем люди с сухими гладкими пальцами. А вот с сухими предметами преимущества не было.

Проще говоря, такие складки могли работать как протектор на шинах: помогать нашим предкам собирать пищу в воде, держать мокрые ветки, камни или скользкие предметы.

Есть и еще одна любопытная деталь: рисунок водных морщинок может быть уникален у каждого человека. Так что ваши «пальцы-изюм» — не просто раздражающий эффект после ванны, а маленький след древней эволюционной настройки организма.