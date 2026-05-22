Свет в спальне может бить по сну и сердцу: почему врачи советуют спать в полной темноте

Ночной свет в спальне может казаться мелочью: телефон на зарядке, лампочка на очистителе воздуха, телевизор на фоне или слабая полоска света из коридора. Но эксперты предупреждают: даже такая «безобидная» подсветка способна мешать сну и со временем влиять на здоровье сердца, пишет Yahoo Health.

Когда вокруг темно, мозг получает сигнал: пора отдыхать. В организме активнее вырабатывается мелатонин — гормон, который помогает регулировать цикл сна и бодрствования. А вот свет, особенно синий от экранов, может задерживать этот процесс.

По словам специалиста по сну Кристен Шеврон из медцентра Cleveland Clinic Sleep Center, темная комната помогает не только быстрее уснуть, но и легче снова заснуть после ночного пробуждения.

Исследования показывают, что даже слабый свет в спальне может ухудшать глубокий сон. А врач Филлис Зи из чикагской университетской клиники Northwestern Medicine отмечает: сон в умеренно освещенной комнате может повышать сердечный ритм и ухудшать чувствительность к инсулину уже к утру.

Чтобы помочь организму, не обязательно превращать спальню в бункер. Достаточно повесить плотные шторы, закрыть светящиеся индикаторы, убрать телефон подальше от кровати и использовать теплый тусклый ночник, если свет все-таки нужен.

Главное правило простое: чем темнее спальня, тем понятнее мозгу, что ночь — это время восстановления, а не продолжение рабочего дня.