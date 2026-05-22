В Москве на поиск работы сейчас в среднем уходит около пяти месяцев, а более 10% безработных жителей столичного региона ищут новое место от шести месяцев до года и дольше. Однако специалист по подбору персонала Александр Брюхов уверен: эти сроки можно сократить до 3-6 недель, если действовать активнее и грамотнее. В беседе с REGIONS эксперт рассказал, как ускорить трудоустройство и сразу претендовать на зарплату выше рыночной.

По словам Александра Брюхова, ключевая ошибка большинства соискателей — пассивность и ставка на один-два сайта вакансий. Люди отправляют десять резюме, не получают ответа и делают вывод, что «рынок мертв», хотя на практике быстрее всех находят работу те, кто совмещают несколько каналов: отклики на вакансии, прямые обращения к работодателям, профильные чаты и рекомендации.

Эксперт советует приводить резюме в соответствие с конкретной вакансией, убирать лишнее и добавлять конкретные цифры по результатам, заводить профили сразу на нескольких платформах и обновлять их хотя бы раз в несколько дней, а также писать рекрутерам напрямую, а не только откликаться «в один клик». Кроме того, не стоит стесняться обращаться к бывшим коллегам и руководителям за рекомендациями. Как подчеркнул Брюхов, у тех, кто реально включается в процесс и тратит на поиски хотя бы час-полтора в день, типичный срок трудоустройства составляет 3–6 недель, а не пять месяцев. Дольше всего ищут работу те, кто ждет «идеальный вариант» и боится сделать шаг в сторону от привычной должности или отрасли.

Что касается переговоров о зарплате, эксперт отмечает, что многие кандидаты сами занижают свой доход, приходя на собеседование с фразой «сколько дадите». Этой фразой человек добровольно отдает инициативу работодателю, у которого нет смысла предлагать максимум, если кандидат не обозначил свой коридор и не показал, за что именно он хочет больше.

Брюхов советует готовиться к разговору о деньгах так же тщательно, как к техническому интервью: изучить вилки по своей позиции в Москве и Подмосковье, ориентируясь не на прошлую зарплату, а на рынок, заранее сформулировать диапазон — комфортный минимум и желаемый уровень, а также подготовить 3–5 конкретных аргументов: какие задачи кандидат закрывал, какие показатели улучшал, чем отличался от «среднего сотрудника». По словам специалиста, гораздо убедительнее звучит формулировка «на прошлой позиции я отвечал за команду из 15 человек, снизил издержки на 18% и вел ключевых клиентов, поэтому рассчитываю на 180–200 тысяч», чем простое «хочу побольше, потому что цены растут». Работодатели готовы платить выше рынка тем, кто берет на себя измеримый результат, а не просто «выполняет функции».

Еще один рабочий инструмент, который называет эксперт, — готовность обсуждать структуру дохода. Если компания не может дать сразу высокий оклад, имеет смысл предложить смешанную модель: фиксированную часть плюс бонусы за ключевые показатели эффективности. Как подчеркнул Брюхов, те, кто не боится такой схемы и реально влияет на результат, в итоге зарабатывают больше тех, кто цепляется за небольшой, но гарантированный оклад.

