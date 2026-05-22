Шлепанцы могут испортить стопы: как выбрать безопасную обувь на лето

Шлепанцы хороши для пляжа, душа в спортзале или короткого выхода из дома, но носить их как основную обувь — плохая идея, пишет Yahoo Health со ссылкой на ортопедов. Врач Микел Дэниелс предупреждает: дешевые плоские шлепанцы со временем могут привести не только к боли в стопах, но и к проблемам с ногами и спиной.

Главная беда в том, что такая обувь почти не держится на ноге. Из-за отсутствия ремешка на пятке пальцы постоянно пытаются «схватить» подошву, а мышцы стопы работают лишний раз. В итоге к вечеру могут появляться усталость, жжение, боль в своде стопы и напряжение в ахилловом сухожилии.

Ортопеды советуют выбирать сандалии с ремешком на пятке, регулируемыми застежками вокруг щиколотки и средней части стопы. Такая обувь лучше фиксирует ногу и снижает нагрузку.

Еще важны поддерживающая подошва, супинатор и небольшая чашка под пятку. Плоская пенная подошва дешевых шлепанцев почти не помогает стопе и может менять походку: человек делает короткие шаги и поджимает пальцы. Со временем это повышает риск боли.

Для города или прогулок лучше подойдут закрытые сандалии, сабо, кроксы или трекинговые модели: они защищают пальцы от стекла, трещин и острых предметов. А шлепанцы стоит оставить для бассейна, пляжа и коротких бытовых маршрутов.