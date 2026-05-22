Это не магия, а наука: откуда берутся галлюцинации за закрытыми веками

Странные вспышки, движущиеся фигуры или геометрические узоры, которые человек видит, когда закрывает глаза, называются фосфенами. Специалисты Кливлендской клиники пояснили, что такие эффекты считаются разновидностью зрительных галлюцинаций, поскольку их формирует сам мозг без участия внешнего света. Об это пишет Lenta.ru, ссылаясь местные СМИ.

Чаще всего эти визуальные явления безвредны и не требуют лечения. Однако в ряде случаев они могут возникать после черепно-мозговых травм, при заболеваниях сетчатки или неврологических нарушениях. Врачи советуют не паниковать, но обратить внимание на тревожные спутники: двоение или помутнение зрения, боли в глазах и голове.

