«Рыдала несколько часов»: певица Джесси Джей узнала о полной ремиссии

Британская певица Джесси Джей поделилась радостной вестью, которую ждали миллионы ее поклонников, сообщает Леди.Mail. Она объявила, что находится в полной ремиссии после страшного диагноза. Своим счастьем она решила поделиться в соцсетях, выложив трогательный видеоролик.

Прямо из больничной палаты, где она проходила плановое обследование, Джесси сообщила, что результаты МРТ-сканирования показали: она «чиста от рака». Эмоции певицы было трудно сдержать.

«Я рыдала несколько часов подряд. Это лучший подарок, который я могла получить», — призналась Джесси.

По ее словам, она впервые за год смогла по-настоящему выдохнуть и избавиться от постоянного чувства страха, которое преследовало ее все это время. Каждый день, каждое обследование было испытанием. И вот наконец — победа.

Процедура МРТ, к слову, далась ей непросто. Джей страдает клаустрофобией — паническим страхом замкнутого пространства. Чтобы справиться с нервами и не сорвать сканирование, певица использовала проверенный метод: она начала петь. Ее успокаивающим гимном стала легендарная песня Боба Марли Don't Worry About a Thing («Не волнуйся ни о чем»). Судя по результатам, терапия музыкой сработала идеально.

Напомним, что в 2025 году у 38-летней певицы диагностировали рак молочной железы. К счастью, болезнь была выявлена на ранней стадии, что позволило врачам провести эффективное лечение. Сейчас Джесси Джей полна сил и планов. Она поблагодарила врачей и всех фанатов за поддержку и молитвы.

