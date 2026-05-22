Минимум три категории граждан получают самые высокие пенсии в Подмосковье

Средний размер пенсии в России за последние 10 лет вырос почти вдвое — с 12,4 тысячи рублей в 2016 году до 25,3 тысячи рублей в 2026-м. Однако в Московской области есть категории граждан, чьи выплаты значительно превышают этот уровень, узнала редакция REGIONS . Замначальника управления организации и мониторинга пенсионного процесса Отделения СФР по Москве и Московской области Олеся Переведенцева рассказала, от чего зависит размер пенсии и какие решения в течение жизни позволяют получать на заслуженном отдыхе больше среднего.

Как пояснила Переведенцева, размер страховой пенсии в Подмосковье зависит от четырех ключевых факторов: стажа и заработка до 2002 года, суммы страховых взносов после 2002-го, нестраховых периодов и более позднего выхода на пенсию. Она отметила, что до 2002 года учитывается отношение заработка гражданина к средней зарплате по стране, и этот коэффициент ограничен величиной 1,2. После 2002 года действует прямая зависимость: чем выше белая заработная плата, тем больше страховых взносов перечисляет работодатель, и тем выше будущая пенсия. Сам по себе стаж после 2002 года размер пенсии не увеличивает, но чем он длиннее, тем больше взносов успевает накопиться.

Нестраховые периоды дают дополнительные пенсионные коэффициенты. За полный календарный год стандартных нестраховых периодов (служба по призыву или контракту, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или гражданином старше 80 лет) начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. При этом, как уточнила представитель СФР, за уход за детьми до полутора лет действуют дифференцированные нормы:

1,8 коэффициента за год ухода за первым ребенком

3,6 коэффициента за год ухода за вторым ребенком

5,4 коэффициента за год ухода за третьим и последующими детьми

Особый порядок, по ее словам, установлен для участия в специальной военной операции: стаж засчитывается в двойном размере, а за каждый год начисляется 3,6 пенсионного коэффициента. Важно, чтобы до или после таких периодов была официальная работа с уплатой взносов.

Отдельная категория с повышенными выплатами — бывшие северяне. Если человек выработал необходимый северный и общий стаж и переехал в Московскую область, за ним сохраняется повышенная фиксированная выплата — с коэффициентом 1,5 для районов Крайнего Севера и 1,3 для приравненных местностей. Это дает существенную прибавку к пенсии по сравнению со средним уровнем по региону.

Серьезно повлиять на размер пенсии может и более поздний выход. Переведенцева пояснила, что если гражданин обращается за назначением пенсии позже даты возникновения права, за каждые полные 12 месяцев отсрочки применяются премиальные коэффициенты и к фиксированной выплате, и к индивидуальному пенсионному коэффициенту. При отсрочке на 5 лет фиксированная выплата увеличивается в 1,36 раза, а ИПК — в 1,45 раза. Максимальный эффект достигается при 10-летней отсрочке: фиксированная выплата возрастает в 2,11 раза, а ИПК — в 2,32 раза.

По данным Отделения СФР, пенсии выше среднего в Подмосковье чаще всего получают те, кто длительно и официально работал, не соглашался на «серые» схемы оплаты труда, учел все положенные нестраховые периоды и при возможности отложил выход на пенсию. Эксперт выделила три главных инструмента для увеличения будущей пенсии:

длительная работа с высокой белой зарплатой — только с официального заработка работодатель уплачивает страховые взносы, зарплата в конверте в будущей пенсии просто не отражается

учет всех льготных периодов — служба в армии, отпуск по уходу за детьми, уход за инвалидами и пожилыми людьми старше 80 лет, участие в СВО

более поздний выход на пенсию — даже несколько лет отсрочки дают заметную прибавку

Представитель Соцфонда также напомнила, что каждый житель Московской области может в любой момент проверить свой стаж, взносы и накопленные пенсионные коэффициенты через портал госуслуг, клиентские службы СФР или МФЦ. Если все данные о работе и заработке уже отражены в индивидуальном лицевом счете, страховая пенсия по старости может быть назначена автоматически, без визита в Социальный фонд, а уведомление придет в личный кабинет в течение нескольких часов.

