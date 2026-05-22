Девять пешеходных маршрутов появятся в Волоколамском округе до конца сентября

В Волоколамске дали старт обустройству пешеходных маршрутов в рамках губернаторского проекта «Пешком». Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова совместно с первым заместителем Сергеем Шорниковым и председателем Совета депутатов Татьяной Шаргаевой оценила, как идут работы на улице Пороховской.

Подрядчик приступил к задачам в первых числах мая. На данный момент строители подготовили почву, сделали песчаную насыпь и смонтировали бортовой камень. Следующий этап — укладка щебеночного слоя и асфальтового покрытия, к которым специалисты приступят в ближайшее время.

Параллельно работы развернулись на улице Тихой, в переулке Панфилова и на Рижском шоссе. Когда городские объекты сдадут, бригады переместятся в села Спасс и Осташево, а также в деревню Кашино.

Всего за сезон в округе планируют привести в порядок девять востребованных жителями пешеходных маршрутов. Финиш работ намечен на последние дни сентября.