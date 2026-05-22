Девять пешеходных маршрутов появятся в Волоколамском округе до конца сентября
Фото: [МАУ «Волок-Медиа» (Волоколамское СМИ)]
В Волоколамске дали старт обустройству пешеходных маршрутов в рамках губернаторского проекта «Пешком». Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова совместно с первым заместителем Сергеем Шорниковым и председателем Совета депутатов Татьяной Шаргаевой оценила, как идут работы на улице Пороховской.
Подрядчик приступил к задачам в первых числах мая. На данный момент строители подготовили почву, сделали песчаную насыпь и смонтировали бортовой камень. Следующий этап — укладка щебеночного слоя и асфальтового покрытия, к которым специалисты приступят в ближайшее время.
Параллельно работы развернулись на улице Тихой, в переулке Панфилова и на Рижском шоссе. Когда городские объекты сдадут, бригады переместятся в села Спасс и Осташево, а также в деревню Кашино.
Всего за сезон в округе планируют привести в порядок девять востребованных жителями пешеходных маршрутов. Финиш работ намечен на последние дни сентября.
«Народные тропы — это маршруты, которые жители используют каждый день. Поэтому важно сделать их удобными и безопасными. Новые дорожки помогают сохранить газоны и сделать территорию более аккуратной», — подчеркнула глава округа Наталья Козлова.