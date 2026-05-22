«Давайте решим лично»: Люся Чеботина вызвала Любовь Успенскую на разговор после оскорблений

Королева шансона Любовь Успенская, которая на юбилейной премии телеканала RU.TV назвала Люсю Чеботину «неблагодарной болтухой», получила неожиданный ответ, пишет The Voice. Молодая певица не стала молчать и высказалась в своем личном блоге.

Люся обвинила Успенскую в том, что та делает заявления, не подкрепленные никакими фактами.

«Вы взрослый уважаемый человек и артист. Скажите честно, как есть, что вы придумали этот конфликт», — написала Чеботина.

Но самым неожиданным стало предложение певицы. Она заявила, что готова решить конфликт не через публичные скандалы и интервью, а лично.

«Как мне кажется, взрослые люди решают все лично. Или боитесь, что граммофон с самоваром потом не дадут?», — обратилась она к Успенской.

Напомним, что скандал начался с того, что Успенская оставила под одним из постов Чеботиной комментарий, в котором призналась, что молодая исполнительница ее раздражает. В ситуацию вмешалась и мать Люси, Анна, которая публично выразила удивление поведением Успенской.

