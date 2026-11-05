Не трусливая, а застенчивая: ученые выделили четыре типа поведения домашних кошек

Daily Mail: кошки склонны иметь черту характера, похожую на застенчивость

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Некоторые кошки, которые кажутся хозяевам нелюдимыми или испуганными, на самом деле могут быть просто застенчивыми, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале PLOS One. Ученые обнаружили у части животных сочетание страха и любопытства, похожее на поведение маленьких детей: кошка хочет приблизиться к незнакомому человеку или предмету, но одновременно опасается этого.

Исследователи изучили поведение 310 домашних кошек. Их владельцы заполнили анкеты, созданные на основе тестов, которые используют для оценки характера детей.

В результате животных разделили на четыре основные группы: очень общительных, общительных, пугливых и застенчивых. Первые две почти не боялись нового, а пугливые кошки старались держаться от незнакомцев и предметов подальше.

Застенчивые животные отличались тем, что, несмотря на сильную настороженность, все равно проявляли желание подойти и изучить новое. Такая особенность чаще встречалась у котов, происходивших от бездомных животных.

Авторы отмечают, что кошачий характер сложнее простого деления на «дружелюбных» и «трусливых». Понимание индивидуальных особенностей может помочь владельцам и сотрудникам приютов лучше обращаться с животными.

Исследователи также предполагают, что постепенное и спокойное знакомство с людьми может помочь застенчивым кошкам чувствовать себя увереннее.

иностранная пресса

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