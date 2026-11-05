Подмосковные школьники вошли в число лауреатов конкурса «Большая перемена»

Подмосковные школьники вошли в число лауреатов седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Церемония награждения победителей среди учащихся 8-10 классов прошла во Всероссийском детском центре «Орленок». Лауреатами стали 54 представителя Подмосковья.

Так, в индивидуальном зачете 5 человек стали лауреатами первой степени, 9 — второй степени, 12 — третьей степени. В командном зачете лауреатами первой степени признаны 2 школьника, второй степени — 22, третьей степени — 4.

Лауреаты получили денежные призы в размере от ₽100 тыс. до ₽1 млн. Их педагоги получат от ₽50 до ₽200 тыс.

Конкурс «Большая перемена» проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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