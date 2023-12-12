Детский омбудсмен Татарстана Волынец назвала причины важности запретить показ киноленты «Слово пацана»

Криминальная драма «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова о казанских группировках появилась в кинопрокате месяц назад, однако уже успела наделать много шума. Так, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой запретить показ, а сенатор верхней палаты парламента Иван Евстифеев заступился за проект. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По словам Ирины Волынец, подобные фильмы несут собой весьма разрушительное воздействие на детей и их психику, на их представление о мире.

Она подчеркнула, что, несмотря на возрастные ограничения, многие дети младше скачивают этот фильм, после чего они выходят на улицу и имитируют такую «сходку».

По мнению омбудсмена, в этом сериале нет никакой созидательной основы, поэтому эту киноленту следует запретить к показу.