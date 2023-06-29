Детский праздник «Путешествуем на зеленый свет» пройдет в подмосковных парках

Подмосковные парки приглашают на детский праздник «Путешествуем на зеленый свет». Тематические мероприятия проведут на территориях сорока объектов.

Как рассказали в Минкультуры и туризма региона, в рамках праздника состоятся игры, лекции и мастер-классы на тему безопасности дорожного движения. Ребятам расскажут о дорожных знаках и ПДД.

В Талдоме проведут игру «Первая медицинская помощь», в Орехово-Зуево – выставку «АвтоМотоЭкзотика», в Люберцах – соревнования машин на пульте управления, в Красногорске – мастер-класс по изготовлению световозвращателей.

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