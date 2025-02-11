Дэвид Бекхэм собрался запустить производство в России

Бывшая футбольная звезда Дэвид Бекхэм зарегистрировал свой товарный знак David Beckham в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Информация об этом появилась в базе ведомства.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана 21 июня 2024 года, а само свидетельство о регистрации выдано 7 февраля 2025 года. Правообладателем товарного знака является компания DB Ventures.

Производство под брендом David Beckham в России охватит широкий ассортимент продукции. В соответствии с зарегистрированным товарным знаком, под брендом будут производиться текстильные изделия для дома и спорта, а также товары для новорожденных и изделия мебельной отрасли.

В список продукции, которая может быть реализована под брендом David Beckham, также вошли покрытия для мебели, столовые салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, мешки и спальные конверты для новорожденных, кухонные полотенца, одеяла для йоги и кожаные простыни.

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