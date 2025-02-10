Канье Уэст прорекламировал футболку со свастикой на Супербоуле

Канье Уэст заплатил $8 млн за рекламное размещение во время Супербоула, чтобы представить футболку с изображением свастики.

В рекламном сегменте финала НФЛ рэпер появился в эфире из стоматологического кресла, что отсылает к прошлогодним слухам о его увлечении закисью азота, вызванным частыми визитами к стоматологу — якобы теперь он всегда появляется с баллоном.

В ходе рекламного ролика Уэст пригласил зрителей посетить его сайт, где в тот момент продавалась только одна вещь — белая футболка с черной свастикой на груди. За эту рекламу музыкант выложил около $8 млн.

Это рекламное выступление стало частью ряда странных действий артиста в последнее время. Всего несколько дней назад Уэст откровенно заявил в соцсети X о своей симпатии к нацизму и Гитлеру, а также выразил поддержку рэперу P.Diddy, который обвиняется в множестве случаев изнасилования на своих вечеринках.

Ранее сообщалось, что аккаунта Канье Уэста в соцсети Х больше не существует. В своем последнем сообщении музыкант выразил благодарность Маску за предоставленную возможность высказаться, попрощался с поклонниками, после чего аккаунт был отключен.