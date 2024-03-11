Девять с половиной тысяч человек посетили выставку работ Ильи Репина в Подмосковье

Число посетителей выставки «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников», которая была открыта в «Новом Иерусалиме», уже составило около девяти с половиной тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция начала работу в последний день февраля. В ней представлено сто десять картин из собраний двадцати российских музеев и четырех частных коллекций. Это работы самого Репина, а также его учеников.

Выставка охватывает три зала. Названием каждого из них является цитата художника.

В рамках проекта также проводятся тематические лекции и мастер-классы.

Возрастное ограничение 12+