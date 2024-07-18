Девять с половиной тысяч знаков отличия ГТО выдали в Подмосковье за три месяца

Более девяти тысяч знаков отличия ГТО было выдано в регионе по итогам второго квартала текущего года. Об этом говорится в сообщении Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Так, с апреля по июнь жители муниципалитетов получили 9 477 знаков отличия, в том числе 7,8 тысячи золотых, 993 серебряных и 611 бронзовых.

По итогам первого квартала этого года в округах выдали свыше пяти с половиной тысяч знаков.

Сдать нормативы комплекса в регионе можно в шестидесяти восьми центрах тестирования.