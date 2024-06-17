Девятнадцать жителей Павловского Посада приняли участие в «Гонке героев»

В субботу, 15 июня, на полигоне Алабино состоялся молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» («Гонка героев»), в котором участвовали 19 девушек и юношей из городского округа Павловский Посад. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе соревнований они преодолели полосу препятствий длиной восемь километров. Им предстояло пройти крутые подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы, горку с канатами в виде семиметрового «Эвереста». В мероприятии приняли участие как профессиональные спортсмены, так и студенты и участники молодежных движений.

В целом со всего Подмосковья участвовали в мероприятии полторы тысячи человек.