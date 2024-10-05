Аналог Youtube появится в мессенджере Telegram

Telegram разработает и внедрит аналог Youtube в своем мессенджере, уже объявлен конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, до 25 октября. Об этом сообщает Telegram Contests .

Уточняется, что разработка медиаплеера будет вестись с нуля. Задачей является внедрение его с поддержкой потоковой передачи HLS в Telegram для iOS.

Добавляется, что площадка должна поддерживать и автоматическое, и ручное переключение между доступными видеопотоками в зависимости от пропускной способности сети. В целом этот медиаплеер должен заменить AVPlayer, используемый в мессенджере на сегодняшний день. При этом окончательная версия не должна вызывать проблем с производительностью, нестабильностью приложения или воспроизведения мультимедиа, а также запрещается использование веб-интерфейса для воспроизведения аудио или видео.

Поясняется, что итоги конкурса подведут в ноябре, призовой фонд составит 50 тыс. долларов.

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