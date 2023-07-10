Диана Гурцкая впервые появилась на публике после трагической смерти мужа

Певица вместе со своим сыном Константином записали видеообращение зрителям в финале телешоу «Две звезды. Отцы и дети». До последнего времени после смерти мужа Петра Кучеренко российская исполнительница Диана Гурцкая постоянно отказывалась выходить на сцену и вообще появляться в медиапространстве.

Известная российская певица и народная артистка России Диана Гурцкая сделала свое первое появление на публике после трагической утраты мужа Петра Кучеренко. Вместе со своим сыном Константином, они записали видеообращение, которое было показано

Диана Гурцкая и Константин набрали в финале второго сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети» 32% голосов, получив приз зрительских симпатий. В видеообращении, которое было показано на Первом канале в прямом эфире Гурцкая поблагодарила телезрителей и присутствовавших в студии за поддержку в этот сложный для певицы период жизни.

«Из-за утраты мы с сыном не смогли продолжить участие в проекте, но ощущали поддержку зрителей на расстоянии. Для меня и ее сына особенно важно, что наши выступления были оценены и получили приз зрительских симпатий», - сказала Гурцкая.

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