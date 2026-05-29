Диброва призналась, что была в гостях у Пугачевой в замке с мужем и любовником

Полина Диброва, которая пережила громкий развод с телеведущим Дмитрием Дибровым и теперь строит новые отношения с бизнесменом Романом Товстиком,в недавнем интервью поделилась впечатлениями о знаменитом замке Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, пишет The Voice. Оказалось, что модель бывала там несколько раз. Причем не только с бывшим мужем, но и с нынешним возлюбленным.

Саму обстановку в замке Полина назвала необычной и призналась, что не смогла бы там жить. По ее словам, это очень специфическое место, и она не представляет людей, которые захотели бы приобрести такой дом для постоянного проживания. Тем более что сейчас, как считает Диброва, люди все чаще отдают предпочтение небольшим домам, потому что содержание огромных особняков требует колоссальных затрат.

«Может быть, для каких-то событий, может быть, для каких-то тематических вечеринок, то есть, для ивент-мероприятий. Может быть, кто-то, кто очень большой поклонник Аллы Борисовны и ее семьи», — рассказала Диброва.

Напомним, что слухи о продаже замка Пугачевой появляются с завидной регулярностью. Сама Примадонна, которая уже пять лет живет в эмиграции, в одном из интервью опровергла эти разговоры. Она заявила, что не хочет продавать недвижимость, а наоборот, мечтает превратить ее в «музей любви» для своих младших детей. Однако некоторые риелторы утверждают, что Пугачева и ее муж-иноагент Максим Галкин* все же планируют избавиться от актива.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.