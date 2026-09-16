«Овечкин — гражданин России»: «Вашингтон» прокомментировал участие своего капитана в предвыборном ролике

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разослал СМИ заявление по поводу участия своего капитана Александра Овечкина в предвыборном ролике «Единой России».

В «Вашингтоне» подчеркнули, что Овечкин имеет полное право реализовывать свои политические права.

«Александр Овечкин — гражданин России, который проводит межсезонье со своей семьей в Москве и будет жить там по завершении карьеры. Он является ветераном спорта Вашингтона и столпом местного сообщества, его и наше внимание сосредоточено на предстоящем сезоне и на том влиянии, которое он продолжает оказывать на игру и на наш город», — говорится в заявлении.

Александр Овечкин, которому 17 сентября исполнится 41 год, готовится провести свой 22-й сезон за «Вашингтон». Россиянин является лидером НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах (929). С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб и готов покорить рекорд Уэйна Гретцки (1016).

Овечкин заявлял, что мотивацией для продолжения карьеры в НХЛ для него является возможность еще раз выиграть Кубок Стэнли.