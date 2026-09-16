Двукратный обладатель Кубка Гагарина из Нижнего Новгорода, экс-капитан ХК «Торпедо» Алексей Потапов в интервью рассказал об участии в шоу «Титаны» (16+) на ТНТ. Спортсмен поделился, как готовился, что оказалось для него самым сложным и возникало ли желание сдаться, сообщил newsnn.ru.

По словам Потапова, перед участием в проекте у него сложилось обманчивое впечатление. Наблюдая за шоу со стороны, он считал, что испытания дадутся ему без особого труда. Однако реальность превзошла ожидания, и, оказавшись в «Титанах», он испытал настоящий адреналин.

Собеседник признался, что уже первые испытания в Колизее привели его в замешательство. Экс-капитана «Торпедо» поразили и уровень физической подготовки других участников, и жесткость конкуренции. Но главное потрясение ждало впереди: соревнования оказались непредсказуемыми.

По словам Потапова, быть на сто процентов готовым к следующему испытанию невозможно, поскольку искусственный интеллект уже придумал что-то невероятное.

«Старался развивать выносливость, делал нетипичные упражнения и пытался пройти испытания, которые были в предыдущих сезонах, чтобы подготовить себя на максимум. Но что бы ты ни делал, ты не будешь готов к следующему соревнованию на 100%», — отметил Алексей Потапов.

Отвечая на вопрос о том, что было самым тяжелым в шоу, Алексей Потапов отметил, что каждое испытание дается по-своему непросто. Некоторые из них, по его словам, выглядят почти игрушечными, детскими и нелепыми. Однако именно в такие моменты он начинал недооценивать себя и опасался подвести команду.

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