«Динамо» может заменить Карпина на тренера «Локомотива»

У Галактионова контракт истекает следующим летом, а неустойка за досрочное расторжение составляет всего 20 млн руб., поэтому бело-голубые могут постараться переманить наставника «Локо» уже зимой, считает инсайдер.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил по этому поводу, что Галактионов был и остается главным тренером команды, и назвал «инсинуациями и слухами» разговоры о его возможном переходе в «Динамо».

В свою очередь, в самом «Динамо» опровергли информацию о том, что клуб может расторгнуть контракт с Валерием Карпиным уже во время паузы на игры сборных.

Ранее стало известно, что новым генеральным директором ФК «Локомотив» назначен Борис Ротенберг.