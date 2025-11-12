«Локомотив» объявил о смене генерального директора

Совет директоров «Локомотива» объявил о завершении работы Владимира Леонченко на посту генерального директора клуба.

Новым гендиром назначен Борис Ротенберг-младший. Он выступал за «Локомотив» на позиции защитника в 2016–2022 годах, а по завершении карьеры футболиста работал в менеджменте клуба — руководителем департамента развития молодежного футбола, а затем и заместителем генерального директора.

«С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций «Локомотива», — говорится в заявлении клуба.

После первого круга РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место с 30 очками. Столько же набранных баллов у «Зенита», лидируют «Краснодар» и ЦСКА с 33 очками.

Ранее стало известно, что «Спартак» отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича. Временно исполнять его обязанности будет Вадим Романов, входивший в тренерский штаб сербского специалиста.