«Динамо» назначило главным тренером чеха Личку

Московское «Динамо» объявило о назначении Марцела Лички главным тренером команды. В минувшем сезоне чешский специалист возглавлял «Оренбург».

Ранее столичный клуб расторг контракт с сербом Славишей Йокановичем, который проработал всего в «Динамо» всего год. Бело-голубые провалили минувший сезон РПЛ, заняв лишь девятое место.

Марцел Личка вывел «Оренбург» в высший дивизион российского футбола и сразу же занял с ним седьмое место.

Контракт с чехом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на два.

А у «Оренбурга» вновь будет чешский наставник. Клуб заключил двухлетний договор с Иржи Ярошиком, известным по выступлениям за ЦСКА.