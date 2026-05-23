Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к летней жаре

Летняя жара способна создать серьезные проблемы для автомобилистов — от перегрева двигателя до отказа тормозов и повреждения шин. О главных рисках и способах подготовки машины к высоким температурам рассказал « Газете.Ru » доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Сергей Пестриков.

По словам специалиста, в жаркий сезон возрастает нагрузка на систему охлаждения, тормоза, электрику и шины. Одной из самых частых проблем становится перегрев двигателя, особенно если радиатор загрязнен пылью или тополиным пухом.

Эксперт посоветовал перед поездками проверить состояние радиатора, шлангов и вентилятора охлаждения, а также убедиться, что антифриз находится на нужном уровне и не содержит осадка. В дороге рекомендуется иметь запас охлаждающей жидкости того же типа, поскольку смешивание разных составов может ухудшить работу системы.

При перегреве двигателя водитель должен остановить автомобиль, выключить мотор и кондиционер, а также включить печку на максимум для отвода тепла. Открывать крышку радиатора сразу после остановки нельзя из-за риска ожогов горячим паром.

Пестриков также напомнил, что летом сильно нагреваются шины. Высокая температура повышает давление внутри колеса и увеличивает риск повреждений, включая появление «грыж» и разрывов. Для снижения нагрузки эксперт рекомендовал делать остановки каждые полтора-два часа.

Отдельное внимание специалист посоветовал уделить тормозной системе. Перегретые тормозные диски и старая жидкость снижают эффективность торможения, поэтому перед поездками важно проверять состояние колодок и уровень тормозной жидкости.

Кроме того, эксперт предупредил об опасности оставленных в салоне зажигалок, аэрозольных баллончиков, электроники и даже бутылок с водой, которые под воздействием солнца могут стать причиной возгорания. Для защиты салона он рекомендовал использовать солнцезащитные экраны на лобовом стекле.

