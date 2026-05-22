В ОП РФ заявили о необходимости рассказать о новых правилах работы с криптовалютой

После принятия закона о регулировании криптовалют в России необходимо организовать масштабную информационную кампанию для граждан, использующих криптокошельки. Такое мнение ТАСС высказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По итогам совещания, посвященного будущему криптообменников в стране, эксперт отметил, что россиянам потребуется подробно разъяснить новые правила работы с цифровыми активами. Особое внимание, по его словам, следует уделить сервисам обмена криптовалют, поскольку именно через них сегодня проходит значительная часть операций пользователей.

В Общественной палате считают важным не только информировать граждан о переводе цифровых активов в правовое поле российской инфраструктуры, но и предупреждать о возможных рисках, связанных с криптовалютами.

Машаров также допустил, что после вступления нового законодательства в силу многие криптообменники, работающие по нынешним схемам, могут прекратить деятельность. Кроме того, он подчеркнул необходимость постоянного мониторинга того, как новые нормы будут применяться на практике, особенно в части противодействия мошенничеству и легализации незаконных средств через цифровые активы.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании рынка цифровых валют. Документ закрепляет статус криптовалюты как имущества, запрещает использовать ее для оплаты товаров и услуг внутри России, но допускает применение в сфере внешнеэкономической деятельности. Также законопроект определяет перечень участников рынка, которые смогут официально работать с цифровыми активами при наличии лицензии Банка России, и вводит правила для майнинга криптовалют.

