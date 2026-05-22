Полный запрет или только на аренду: юрист объяснил, когда можно ездить на личном электросамокате

Судебный юрист и эксперт по безопасности электронных сделок Илья Васильчук в беседе с « Лентой.ру » разъяснил, как местные запреты влияют на возможность использования личного электросамоката в городе. По его словам, все зависит от того, какой именно запрет ввели власти — полный или ограничивающий только аренду.

Васильчук пояснил, что если запрет касается исключительно прокатных устройств, то владелец личного самоката может передвигаться на нем на общих основаниях, руководствуясь правилами для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Однако при введении полного запрета на использование СИМ, подчеркнул юрист, эксплуатировать личное устройство на улицах города нельзя ни для передвижения, ни для парковки. В таком случае самокат разрешено только хранить в частном пространстве — например, дома или в гараже. Нарушение этого запрета, добавил Васильчук, влечет административный штраф для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Если же ограничения наложены только на аренду, владельцы личных самокатов, как уточнил эксперт, должны соблюдать раздел 24 Правил дорожного движения РФ. Он напомнил, что с 2023 года электросамокаты официально отнесены к средствам индивидуальной мобильности, а их пользователь считается водителем и обязан соблюдать требования к скорости, разрешенным местам передвижения и возрастным ограничениям.

Кроме того, Васильчук обратил внимание на технические параметры. Если мощность электросамоката превышает 0,25 кВт, такое устройство, по его словам, приравнивается к мопеду, и для управления им необходимы права категории «М». При мощности свыше 4 кВт транспортное средство считается мотоциклом, и тогда требуются права категории «А».

Юрист также отметил, что ограничения могут вводиться как на федеральном уровне, так и региональными нормативными актами. Действующие ПДД, по его мнению, уже позволяют регулировать эксплуатацию СИМ, а решение о том, вводить полный запрет или развивать инфраструктуру, остается за местными и региональными властями.

