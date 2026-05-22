Hyundai отзывает более 420 тысяч автомобилей из-за риска ложного торможения

Южнокорейская компания Hyundai Motor Company объявила о масштабной отзывной кампании на американском рынке. Под сервисную программу попали около 421 тысячи автомобилей моделей Hyundai Santa Cruz, Hyundai Tucson, а также гибридные версии Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), причиной отзыва стала неисправность передней камеры. Из-за программного сбоя система экстренного автоматического торможения может ошибочно распознавать угрозу и неожиданно активировать тормоза во время движения.

Кроме того, ранее автопроизводитель инициировал еще одну сервисную кампанию в США. На этот раз под отзыв попали более 54 тысяч гибридных седанов Hyundai Elantra Hybrid.

В компании установили, что при высокой нагрузке возможен перегрев блока управления гибридной системой. Это способно привести к проблемам с запуском двигателя, переходу автомобиля в аварийный режим с ограничением мощности, а в отдельных случаях — к локальному перегреву компонентов и риску возгорания.

Производитель планирует бесплатно устранить выявленные дефекты в дилерских центрах.

