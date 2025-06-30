«Динамо» попало в группу с «Краснодаром», «Локомотив» сыграет с ЦСКА: итоги жеребьевки Кубка России

В воскресенье, 29 июня, состоялась жеребьевка Кубка России по футболу сезона 2025/2026.

По ее итогам определились группы Пути РПЛ. В группу А попали «Зенит», «Рубин», «Ахмат» и «Торпедо».

В группе В предвкушается интересное противостояние «Динамо» и «Краснодара». Уже два года подряд эти команды встречались друг с другом в заключительном туре РПЛ, и от результата этих встреч напрямую зависела судьба чемпионства. Также в группу попали «Крылья Советов» и «Сочи».

«Спартак» возглавил группу С, в которой сыграют «Ростов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН».

Наконец, в группу D вошли ЦСКА, «Локомотив», «Акрон» и «Балтика».

В Пути регионов сыграют 18 клубов Первой лиги, 45 команд Второй лиги и 15 любительских клубов.

Матчи первого тура Пути РПЛ пройдут с 29 по 31 июля. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, одолевший в финале «Ростов».