Владимир Зеленский вручил украинской певице и бывшей модели Playboy Даше Астафьевой орден княгини Ольги третьей степени — церемония прошла в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает украинский Союз православных журналистов со ссылкой на данные СПЖ.

Церемония прошла в Киево-Печерской лавре — в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских. По информации СПЖ, награда присуждена за личный вклад в развитие национальной культуры и творческие достижения.

Контекст у церемонии непростой. В марте 2023 года заповедник в одностороннем порядке разорвал договор аренды лавры с канонической Украинской православной церковью. В мае того же года Минкультуры Украины, ссылаясь на решение суда, пригрозило монахам силовым выселением из Нижней лавры; суды по этому делу идут до сих пор. С тех пор часть помещений комплекса власти используют как залы для временных выставок — на одной из них экспонировался бюст гетмана Ивана Мазепы, преданного анафеме за государственную измену. Летом 2026 года памятник Мазепе открыли на территории лавры. ПЦУ проводит праздничные службы в Успенском соборе — главном храме комплекса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подобные процессы, отмечала: киевский режим в попытках перепрограммировать население зашел в идеологический тупик и предает память предков.

Ранее стало известно, что Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек.