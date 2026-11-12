Прогревать двигатель по 15 минут или сразу ехать: какая привычка быстрее убивает мотор

С наступлением холодов водители снова спорят, нужно ли подолгу прогревать автомобиль или можно начинать движение сразу после запуска. Одни оставляют машину работать на холостых оборотах по 10–15 минут, другие трогаются практически моментально. Какой подход безопаснее для двигателя и сколько на самом деле нужно подождать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил автоэксперт Алексей Егоров.

По словам специалиста, для большинства современных автомобилей длительный прогрев на месте не нужен. После запуска достаточно подождать около 30–60 секунд, чтобы масло начало циркулировать по системе, а затем можно плавно начинать движение.

«Самая распространенная ошибка — завести машину, оставить ее на четверть часа тарахтеть во дворе, а потом сразу поехать в обычном режиме. Двигатель при этом долго работает на холостом ходу и медленно набирает рабочую температуру. Гораздо правильнее дать ему немного времени после запуска и прогревать уже в движении, без резких ускорений», — объяснил Егоров.

При этом немедленно нажимать на газ и выезжать с парковки тоже не стоит. В первые минуты после холодного запуска детали двигателя еще не прогрелись, а масло остается более вязким. Поэтому лучше избегать высоких оборотов, резких разгонов и большой нагрузки. Спокойный режим движения позволит мотору быстрее выйти на рабочую температуру.

«Я рекомендую первые 5–10 минут ехать спокойно. Не нужно пытаться сразу разгоняться до высокой скорости, резко обгонять или раскручивать двигатель. И не стоит ориентироваться только на то, что стрелка температуры охлаждающей жидкости уже поднялась: масло прогревается медленнее. Если автомобиль оснащен турбированным мотором, особенно важно не давать ему высокую нагрузку сразу после холодного запуска», — посоветовал автоэксперт.

По его словам, длительная работа на холостом ходу не только отнимает время, но и увеличивает расход топлива. Исключение — ситуации, когда стекла покрыты льдом или запотели: выезжать с недостаточным обзором нельзя. В таком случае автомобиль нужно оставить работать столько, сколько требуется для безопасной очистки стекол и подготовки к поездке. Но превращать 15-минутный прогрев в ежедневный ритуал владельцам современных машин не стоит.