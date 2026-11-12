Таблетка может убить: россиян предупредили о смертельном риске привычных обезболивающих

Обычное обезболивающее из домашней аптечки способно привести к тяжелому отравлению и даже смерти. Почему парацетамол способен разрушить печень, какие еще препараты грозят внутренним кровотечением и когда нужно срочно вызывать скорую, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач — клинический фармаколог высшей квалификационной категории Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Акулина.

По словам специалиста, свободная продажа обезболивающих нередко создает ложное ощущение их безопасности. Люди привыкли принимать такие препараты при головной или зубной боли, не всегда внимательно изучая инструкцию. Однако лекарства остаются химическими веществами, которые организм должен переработать и вывести.

«Любое лекарство наш организм воспринимает как чужеродное вещество (ксенобиотик), от которого он старается избавиться или которое стремится нейтрализовать», — объяснила Акулина.

Особую опасность представляет превышение рекомендованных доз. В этом случае механизмы переработки лекарственного вещества могут не справиться с нагрузкой, а токсичные продукты его распада — повредить внутренние органы.

Одним из наиболее опасных при передозировке препаратов врач назвала парацетамол. Его используют не только как самостоятельное обезболивающее и жаропонижающее, но и как действующий компонент многих комбинированных средств от простуды. Поэтому человек может выпить порошок от температуры, а затем принять таблетку от головной боли, не заметив, что в обоих лекарствах содержится парацетамол.

«Легко превысить допустимую инструкцией суточную дозу, а избыточное количество парацетамола способно вызвать острое повреждение печени, вплоть до неотложного состояния, требующего вмешательства скорой помощи», — предупредила фармаколог.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Самое коварное заключается в том, что опасное состояние не всегда проявляется немедленно. Сначала человек может чувствовать себя относительно нормально, а признаки поражения печени возникают позднее. Симптомы, по словам врача, могут появиться позже: спустя часы и даже дни после приема препарата. К ним относятся лабость, тошнота, боль в животе и желтуха.

Проблемы возможны не только с парацетамолом. Ибупрофен, напроксен и другие нестероидные противовоспалительные препараты при неправильном применении способны повышать риск желудочно-кишечных кровотечений, повреждения почек и ухудшения контроля артериального давления. Отдельного внимания требует аспирин. Он может увеличивать риск кровотечений, а у детей и подростков при вирусных инфекциях его применение связано с редким, но крайне опасным синдромом Рея, поражающим печень и головной мозг.

По словам Акулиной, к серьезным последствиям приводят попытки принять лишнюю таблетку «для верности», слишком частое повторение доз, длительное самолечение и игнорирование противопоказаний. Дополнительные риски возникают при употреблении алкоголя и некоторых лекарственных сочетаниях.

Особенно тревожными признаками врач назвала выраженную слабость, тошноту, боль в животе, пожелтение кожи, рвоту с кровью и черный стул.

При подозрении на передозировку парацетамола обращаться за неотложной помощью необходимо сразу, даже если самочувствие пока не изменилось. Промедление может оказаться опасным из-за отсроченного развития поражения печени. Акулина посоветовала обязательно сохранить упаковки принятых препаратов и показать их медикам. Это поможет врачам быстрее установить состав лекарств и оценить возможное отравление.