Оплата по факту: в Госдуме рассказали, как проверить законность высоких сумм за отопление зимой

Эпоха усредненных коммунальных платежей, когда зимняя жара в батареях размазывалась тонким слоем по всему календарному году, в большинстве регионов России окончательно ушла в прошлое. Страна массово перешла на оплату отопления по факту: летом в графе за тепло красуются нули, но с первыми заморозками квитанции за ЖКУ начинают бить по семейному бюджету, вызывая у жильцов закономерное возмущение и подозрения в завышенных тарифах. На первый взгляд схема кажется кристально ясной — сколько сжег гигакалорий, столько и оплатил, — но на практике рядовой потребитель тонет в дебрях формул, нормативов и скрытых площадей. Как проверить, не обманывает ли управляющая компания, если сумма за тепло в холодный месяц кажется астрономической?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей разложила этот коммунальный квест на простые действия. Самый быстрый путь для тех, кто не хочет вникать в математику, — прямая дорога в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Однако парламентарий настаивает: разобраться можно и самому, если понять базовую логику начислений. Стоимость гигакалории для вашей квартиры всегда упирается в ее площадь и один из двух сценариев: наличие или отсутствие общедомового прибора учета. Если счетчика нет, в дело вступает жесткий норматив, утвержденный на уровне региона или муниципалитета. Если же общедомовой прибор на фасаде висит, формула усложняется: общие гигакалории делятся на всю площадь дома, а затем умножаются на метры вашей квартиры и тариф.

Чтобы вывести управляющую компанию на чистую воду, Разворотнева советует действовать точечно. При расчете по нормативу достаточно зайти на сайт регионального регулятора тарифов и найти утвержденную цифру. Если же в доме стоит счетчик, закон обязывает УК предоставить его показания по первому письменному заявлению — это самый частый камень преткновения, так как компании не любят показывать реальные цифры потребления дома. Особое внимание стоит уделить площади: Минстрой четко дал понять, что ледяные лоджии и балконы в расчет тепла идти не должны, и именно здесь прячется большинство ошибок. Последствия такой проверки могут стать финансовым ударом для самой управляющей организации. Если расчеты ГЖИ или ваши собственные вычисления подтвердят переплату, инспекция выдаст компании предписание. Жильцу же полагается не просто возврат украденных рублей, но и финансовая сатисфакция — штраф в размере 50% от суммы превышения. Добиться этого можно через досудебную претензию, а в случае упрямства коммунальщиков — через суд. В сухом остатке переход на оплату по факту лишил россиян равномерной финансовой нагрузки, но взамен вручил им в руки сложный инструмент контроля, где главным союзником выступает либо личная математическая дотошность, либо зубастая Государственная жилищная инспекция.

Ранее она заявила об избыточности новых сборов за тепло и воду.