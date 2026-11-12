Камила Валиева начала тренировки в «Хрустальном»

РИА Новости: Камила Валиева получила индивидуальный лед в «Хрустальном»

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Фигуристка Камила Валиева возобновила тренировки в «Хрустальном» после перерыва, связанного с проблемами со здоровьем, сообщил источник агентства РИА Новости.

По данным источника, пока что Валиева занимается без тренеров группы Этери Тутберидзе. Для восстановления ей предоставлен индивидуальный лед.

20-летняя Камила Валиева объявила о возобновлении карьеры с тренером Светланой Соколовской. В октябре фигуристка сенсационно вернулась в группу Этери Тутберидзе. 2 ноября РИА Новости сообщали, что возвращение еще нельзя назвать свершившимся, поскольку стороны не оформили ряд юридических моментов.

В текущем сезоне Валиева еще не выступала на официальных соревнованиях, пропустив из-за болезни этапы Гран-при России.

Ранее стало известно, что фигурист Петр Гуменник получил возможность выступить на этапе Гран-при ISU в Японии.

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