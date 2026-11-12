Диабет годами разрушает сосуды без боли: незаметные симптомы

Человек может годами жить с повышенным сахаром в крови, не испытывая серьезного дискомфорта, пока болезнь постепенно повреждает сосуды и внутренние органы. Какие первые признаки опасного заболевания люди привыкли списывать на усталость и почему хорошее самочувствие еще не означает отсутствия проблем, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Гульнара Закирова.

«Сахарный диабет 2 типа может длительное время протекать практически бессимптомно. Повышение уровня глюкозы нередко происходит постепенно, поэтому организм адаптируется к изменениям, а человек не воспринимает свое состояние как проявление заболевания», — объяснила Закирова.

Именно поэтому заболевание иногда становится неприятным открытием во время обследования, назначенного совсем по другому поводу.

«В некоторых случаях диабет впервые выявляют уже при обследовании по поводу осложнений, в том числе поражения сосудов, почек, сетчатки глаза и периферических нервов», — предупредила эндокринолог.

Одним из первых тревожных сигналов может стать постоянная жажда. Человек начинает пить больше воды, жалуется на сухость во рту, но не придает этому значения. Другой характерный признак — учащенное мочеиспускание, в том числе по ночам. Если раньше человек спокойно спал до утра, а теперь регулярно просыпается, чтобы сходить в туалет, стоит обратить внимание на этот симптом. Также о повышенном уровне сахара могут свидетельствовать постоянная утомляемость, ухудшение зрения, кожный зуд и необычно медленное заживление даже небольших ран. Иногда заболевание сопровождается усилением аппетита и необъяснимым снижением веса.

«Опасность заключается в том, что отсутствие выраженных симптомов не означает отсутствия патологических изменений. Длительная гипергликемия постепенно повреждает сосудистую стенку и нервные волокна», — подчеркнула Закирова.

Со временем это может приводить к поражению почек, ухудшению зрения, снижению чувствительности конечностей и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при появлении подозрительных признаков не стоит ждать ухудшения самочувствия. Для выявления нарушений углеводного обмена врач может назначить анализ глюкозы крови натощак и исследование гликированного гемоглобина.

Регулярно проверять сахар особенно важно людям с избыточной массой тела, наследственной предрасположенностью к диабету и другими факторами риска. Чем раньше обнаружено заболевание, тем больше возможностей предупредить его осложнения.