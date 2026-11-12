Диабет годами разрушает сосуды без боли: незаметные симптомы

Эксклюзив
Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Человек может годами жить с повышенным сахаром в крови, не испытывая серьезного дискомфорта, пока болезнь постепенно повреждает сосуды и внутренние органы. Какие первые признаки опасного заболевания люди привыкли списывать на усталость и почему хорошее самочувствие еще не означает отсутствия проблем, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Гульнара Закирова.

«Сахарный диабет 2 типа может длительное время протекать практически бессимптомно. Повышение уровня глюкозы нередко происходит постепенно, поэтому организм адаптируется к изменениям, а человек не воспринимает свое состояние как проявление заболевания», — объяснила Закирова.

Именно поэтому заболевание иногда становится неприятным открытием во время обследования, назначенного совсем по другому поводу.

«В некоторых случаях диабет впервые выявляют уже при обследовании по поводу осложнений, в том числе поражения сосудов, почек, сетчатки глаза и периферических нервов», — предупредила эндокринолог.

Одним из первых тревожных сигналов может стать постоянная жажда. Человек начинает пить больше воды, жалуется на сухость во рту, но не придает этому значения. Другой характерный признак — учащенное мочеиспускание, в том числе по ночам. Если раньше человек спокойно спал до утра, а теперь регулярно просыпается, чтобы сходить в туалет, стоит обратить внимание на этот симптом. Также о повышенном уровне сахара могут свидетельствовать постоянная утомляемость, ухудшение зрения, кожный зуд и необычно медленное заживление даже небольших ран. Иногда заболевание сопровождается усилением аппетита и необъяснимым снижением веса.

«Опасность заключается в том, что отсутствие выраженных симптомов не означает отсутствия патологических изменений. Длительная гипергликемия постепенно повреждает сосудистую стенку и нервные волокна», — подчеркнула Закирова.

Со временем это может приводить к поражению почек, ухудшению зрения, снижению чувствительности конечностей и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при появлении подозрительных признаков не стоит ждать ухудшения самочувствия. Для выявления нарушений углеводного обмена врач может назначить анализ глюкозы крови натощак и исследование гликированного гемоглобина.

Регулярно проверять сахар особенно важно людям с избыточной массой тела, наследственной предрасположенностью к диабету и другими факторами риска. Чем раньше обнаружено заболевание, тем больше возможностей предупредить его осложнения.

Читайте также

Багровая сыпь: врач Чернышова назвала признаки смертельного менингококка

Багровая сыпь: врач Чернышова назвала признаки смертельного менингококка

Не дышите над картошкой: врач Кузнецов назвал бесполезные методы лечения от простуды

Не дышите над картошкой: врач Кузнецов назвал бесполезные методы лечения от простуды

Диетолог Кострова назвала самый опасный для кишечника вид мяса

Диетолог Кострова назвала самый опасный для кишечника вид мяса

Кардиолог Паукова назвала важную составляющую долголетия, которую часто недооценивают

«Мясо и гранатовый сок — не лечение анемии». Врач развеял миф о гемоглобине

«Мясо и гранатовый сок — не лечение анемии». Врач развеял миф о гемоглобине

Врачи назвали привычку, из-за которой сон становится плохим

Врачи назвали привычку, из-за которой сон становится плохим