Пищевод будет в шоке: почему после еды нельзя сразу ложиться на диван

Привычка отдыхать лежа сразу после обеда или ужина может обернуться не только изжогой, но и хроническим заболеванием пищевода. В горизонтальном положении содержимому желудка легче забрасываться обратно, особенно если человек плотно поел перед сном. Почему после еды лучше не спешить на диван и сколько времени необходимо подождать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

По словам специалиста, после приема пищи организму необходимо время, чтобы желудок начал переваривать съеденное.

«Горизонтальное положение ослабляет естественный барьер между желудком и пищеводом, и содержимое легче забрасывается вверх — это ведет к изжоге, рефлюксу и со временем к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», — объяснила Сухорукова.

В отличие от желудка, слизистая пищевода не приспособлена к длительному контакту с кислотой. Поэтому частый рефлюкс может вызывать раздражение и воспаление. Особенно рискуют люди, которые привыкли плотно ужинать непосредственно перед сном. Жирные и острые блюда у некоторых людей дополнительно усиливают неприятные симптомы. Чтобы снизить вероятность изжоги и рефлюкса, врач рекомендует не принимать горизонтальное положение сразу после полноценного приема пищи.

«Оптимально выждать 2-3 часа после полноценного приема пищи», — посоветовала гастроэнтеролог.

Это не означает, что все время необходимо ходить или заниматься физической активностью. Можно спокойно отдохнуть сидя, почитать книгу или посмотреть телевизор, не укладываясь на диван. Если же после обеда сильно клонит в сон, специалист предлагает хотя бы временно отказаться от горизонтального положения.

«Если тянет поспать сразу после обеда — лучше хотя бы 30-40 минут посидеть с приподнятым корпусом, а не ложиться плашмя», — отметила Сухорукова.

Однако такой короткий интервал не заменяет рекомендованные два-три часа, особенно при склонности к рефлюксу.

Особую осторожность врач рекомендует людям с уже диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). При этом заболевании желудочное содержимое регулярно попадает в пищевод, вызывая неприятные симптомы и иногда повреждая его слизистую.

«Людям с уже диагностированной рефлюксной болезнью интервал стоит увеличить, а последний прием пищи планировать не позднее чем за 3 часа до сна», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Если изжога появляется регулярно, сопровождается кислым привкусом во рту или неприятными ощущениями за грудиной, стоит обратиться к врачу.