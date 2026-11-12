Почему мужчины и женщины по-разному набирают вес? Ученые нашли возможную подсказку в иммунитете

PNAS: различия в типах ожирения мужчин и женщин связали с иммунными клетками

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Кристиогло/Сгенерировано нейросетью]

Ученые нашли возможное объяснение тому, почему ожирение по-разному влияет на мужчин и женщин, пишет Newsweek со ссылкой на исследование в журнале PNAS Nexus. Однако пока результаты получены только на мышах и не подтверждены у людей.

Исследователи изучили эозинофилы — разновидность иммунных клеток, которые находятся в том числе в жировой ткани. Обычно они помогают контролировать воспаление и поддерживать нормальную работу обмена веществ.

У самок мышей ученые обнаружили больше защитных эозинофилов, которые взаимодействовали с другими иммунными клетками и помогали сохранять более спокойную среду в жировой ткани.

У самцов при питании с большим количеством жира, наоборот, становилось больше эозинофилов, связанных с воспалением. Такое состояние может ухудшать обмен веществ и повышать риск проблем, связанных с ожирением.

Авторы считают, что важным может быть не только количество этих клеток, но и то, как именно они работают.

В будущем ученые хотят понять, можно ли менять поведение иммунных клеток и использовать это для лечения ожирения. Но пока говорить о такой терапии для людей рано: исследование проводилось только на животных.

иностранная пресса

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