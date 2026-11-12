Футболистки «Мастер-Сатурна» из Подмосковья одержали победу на первенстве России

Подмосковная футбольная команда «Мастер-Сатурн» впервые в истории стала победителем первенства России по футболу среди девушек до 18 лет (ЮФЛ-девушки U-18). Торжественное награждение победительниц состоялось 11 ноября в Егорьевске, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В соревновании, которое является главным футбольным турниром страны среди женских команд до 18 лет, спортсменки егорьевского «Мастер-Сатурна» одержали 14 побед, две встречи сыграли вничью. Подопечные тренера Юрия Савина завершили прохождение турнирной дистанции на первом месте, на пять очков опередив ближайших преследовательниц из московского «Спартака».

Четыре игрока команды получили индивидуальные награды. Дарья Зверева признана лучшим вратарем первенства, Ева Продан — лучшим защитником, Дарья Забродина — лучшим нападающим и лучшим игроком турнира, Елизавета Бочарова стала лучшим бомбардиром, забив 22 гола.

Первенство России по футболу среди девушек до 18 лет прошло в рамках федеральной программы «Спорт России».

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