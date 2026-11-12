Киев идет на поклон в Баку: Зеленский обсудил с Алиевым поставки дронов
Зеленский обсудил с Алиевым расширение сотрудничества по беспилотникам
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым расширение сотрудничества в сфере беспилотников. Об этом сообщает канал Владимира Зеленского.
По версии Зеленского, отношения двух стран на подъеме, и разговор шел о приоритетных направлениях. Главное из них — соглашение по беспилотникам: действующие контракты есть, но Киеву нужно больше.
Вторая тема — украинская энергетика и транспорт. Зеленский поблагодарил Баку за уже оказанную помощь и попросил дополнительную поддержку критической инфраструктуры и логистики накануне зимы.
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