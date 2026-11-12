Одно приложение на iPhone может добраться до данных другого: пользователей предупредили об уязвимости

Daily Mail: сторонние приложения могут получить доступ к данным на iPhone

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Владельцев iPhone предупредили об уязвимости, которая может позволить вредоносному приложению получить доступ к личным данным других программ на смартфоне, пишет Daily Mail. Binance советует пользователям некоторых версий iOS удалить сторонние приложения, установленные не из официального App Store.

Проблема получила название worse_query. Обычно каждое приложение на iPhone работает в своей защищенной области и не может просматривать файлы других программ. Однако эта уязвимость, по данным Binance, может нарушать такую изоляцию.

Если пользователь установит вредоносное стороннее приложение, оно теоретически сможет получить доступ к сообщениям, фотографиям, документам, сохраненным паролям и другим личным данным.

Угроза касается не конкретного типа программ, а приложений, загруженных в обход официального магазина Apple. Именно такие программы могут проходить меньше проверок безопасности.

Binance утверждает, что проблема обнаружена в некоторых версиях iOS 26 и iOS 27, и советует устанавливать последние обновления системы.

При этом подтвержденных случаев использования worse_query для кражи данных пока не выявлено. Сама уязвимость также не является вирусом: для атаки на устройстве сначала должно оказаться вредоносное приложение.

иностранная пресса

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