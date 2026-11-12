«Упала и не смогла удержаться»: Бабкина рассказала о причине появления у нее трости

Народная артистка России Надежда Бабкина, чей неуемный темперамент и бешеная энергетика на сцене давно стали эталоном для молодых коллег, на днях заставила поклонников всерьез забеспокоиться. На недавнем выходе в свет — прощании с легендой кино Лидией Федосеевой-Шукшиной — 75-летняя певица появилась в сопровождении сына и с элегантной тростью в руках.

Кадры, на которых вечно бодрая «казачка» тяжело опирается на палку, моментально разлетелись по Сети, спровоцировав волну слухов о серьезном недуге. Сама Бабкина, впрочем, предпочла не драматизировать ситуацию и в беседе с Общественной Службой Новостей объяснила инцидент с присущей ей прямотой.

По словам звезды, причина кроется в специфике ее профессии: даже в солидном возрасте она не позволяет себе стоять на сцене столбом. Постоянные танцы, активное движение по залу и работа с живой аудиторией требуют ювелирной координации, и иногда физика дает сбой. «Ну вот упала я, не смогла удержаться на ногах», — коротко резюмировала артистка, отказываясь вдаваться в медицинские подробности. Последствия падения оказались чувствительными: чтобы просто передвигаться, звезде пришлось на время сменить сценическую походку на осторожные шаги с опорой. В эти дни главной опорой для народной артистки стали не столько медицинские приспособления, сколько семья — дети и внуки буквально водили ее за ручку, помогая распределить вес и вернуть уверенность в движениях.

Однако инцидент с тростью не прошел для карьеры бесследно. Сейчас график выступлений пришлось немного разгрузить, чтобы дать организму восстановиться без спешки. Тем не менее, Бабкина, известная своим бойцовским характером, уже строит планы на возвращение к привычному бешеному ритму.

Сейчас, по словам самой Надежды Георгиевны, боли ее уже не беспокоят, она продолжает планомерно лечить ногу и готовится в самое ближайшее время снова ворваться на сцену, оставив трость исключительно как временное напоминание о том, что даже самым сильным артистам иногда нужна пауза.

Ранее сообщалось, что она выбрала красное пальто для церемонии прощания с Федосеевой-Шукшиной.