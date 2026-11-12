На субсидии для малого и среднего бизнеса Подмосковья направят ₽850 млн

В Подмосковье на субсидирование малого и среднего предпринимательства планируется направлять по ₽850 млн в год с 2026 года по 2028-й. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Финансовую поддержку планируется предоставить более чем 400 предпринимателям. Отборы еще продолжаются, сейчас идет распределение средств», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

В числе ключевых направлений субсидирования — выплаты на обновление оборудования в размере до ₽10 млн. Также предпринимателям доступна компенсация затрат на первый взнос по договорам лизинга в размере до ₽5 млн. Субсидии до ₽20 млн могут получить компании, которые покупают отечественное промышленное оборудование. Социальные предприятия и компании, развивающиеся по франшизе, могут получить до ₽2 млн.

Поддержка предпринимательства — важное направление нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке бизнеса в регионе.