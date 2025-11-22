«Динамо» распродает футболки с культовой фразой Карпина

Московское «Динамо» объявило, что во время матча с махачкалинским «Динамо», который пройдет 23 ноября, будет устроена «гаражная распродажа».

Как уточнил телеграм-канал «Мутко против», в числе прочего на распродажу отправятся футболки, выпущенные клубом к назначению Валерия Карпина главным тренером с его знаменитой фразой «Ну и», которой специалист часто реагировал на вопросы журналистов.

Изначально майки стоили 5000 руб. и пользовались большим спросом. По ходу неудачного для «Динамо» сезона их цена снизилась до 3500 руб., а после отставки тренера их решили распродать по дешевке.

17 ноября Валерий Карпин написал заявление об увольнении из «Динамо». Тренер решил сосредоточиться на работе в сборной России. Временно исполнять обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев.

«Динамо» под руководством Карпина провалило первый круг РПЛ. Бело-голубые набрали 17 очков в 15 матчах и занимают десятое место.