Двойной удар по кошельку: мошенники придумали пугать блокировкой счетов

Мошенники с онлайн-барахолок придумали циничную двухходовку. Сначала они берут с людей полную предоплату за вещь, а затем запугивают жертв обвинениями в аферах и «заморозкой» банковской карты, чтобы вытянуть еще больше денег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела МВД.

Преступники, орудующие на популярных сервисах объявлений, освоили новую тактику отъема средств. Теперь они не просто исчезают после получения перевода, а начинают психологическую атаку на покупателя, обвиняя его самого в обмане. О деталях этой схемы рассказывается в материалах Министерства внутренних дел.

Механика обмана выглядит так. Злоумышленники публикуют в сети заманчивые лоты. Как только находится заинтересованный клиент, ему выдвигают жесткое условие: нужно перечислить всю сумму сразу. Как только перевод поступает на счет, аферист пропадает с горизонта ровно на тот срок, в который якобы должен был отправить покупку.

Когда обманутый гражданин начинает требовать объяснений или возврата средств, «продавец» переходит в агрессивное наступление. Жертве заявляют, что ее банковская карта якобы сломалась или была принудительно заблокирована именно из-за этого перевода. Покупателя начинают клеймить мошенником, уверяя, будто он пытался провернуть криминальную операцию, из-за чего теперь невозможно обналичить полученные от него деньги.

Расчет строится на панике и страхе. Растерянному человеку предлагают «спасти» ситуацию и перевести еще некоторую сумму для разблокировки счета или компенсации мифических убытков.

До этого сообщалось, что на Камчатке раскрыли схему фиктивной регистрации 74 иностранцев.