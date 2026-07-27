Цена пьянства за рулем: в Невельске водитель убил человека и покалечил троих

Ночная поездка по Невельску обернулась гибелью человека. На улице Береговой лоб в лоб столкнулись две иномарки, одной из которых управлял нетрезвый водитель. Жертвой аварии стала пассажирка встречного автомобиля. Об этом пишет АСТВ.ру .

Трагедия разыгралась в Невельске глубокой ночью 26 июля. Около половины первого на Береговой улице, неподалеку от дома № 19, произошло жесткое столкновение легковушек.

По информации региональной Госавтоинспекции, виновником аварии стал 46-летний мужчина за рулем Subaru Impreza. Предварительная картина случившегося такова: автомобилист, будучи пьяным, ехал в южную сторону и потерял контроль над боковым промежутком. В итоге его машина вылетела на полосу встречного движения, где в этот момент проезжала Toyota Caldina.

За рулем универсала находился 55-летний сахалинец. Избежать удара ему не удалось — транспортные средства сошлись в лобовой.

Последствия инцидента оказались фатальными. Находившаяся в «Тойоте» 56-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась еще до прибытия кареты скорой помощи. Еще три человека были экстренно доставлены в больницу. Среди пострадавших — сам водитель универсала и его 39-летняя попутчица, а также 41-летняя пассажирка Subaru.

Сейчас дорожные полицейские выясняют все детали произошедшего. Назначена проверка, которая установит точные причины выезда иномарки на «встречку» и степень опьянения водителя.

До этого сообщалось, что 72% автомобилистов сталкиваются с волнением на дороге.