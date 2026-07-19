«Динамо» забило пять мячей ЦСКА в «братском» дерби

«Динамо» разгромило ЦСКА в предсезонном товарищеском матче со счетом 5:2. Матчи между бело-голубыми и красно-синими называют «братским» дерби из-за хороших отношений фанатов двух клубов и исторической принадлежности команд к силовым ведомствам.

Основные события пришлись на первый тайм, в котором «Динамо» доминировало. За полчаса игры Давид Рикардо, Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Бителло довели счет до 4:0. Только после этого Жоао Виктор сократил счет.

Во втором тайме Энрике Кармо сократил счет, но вышедший на замену Данил Глебов вновь довел разрыв в счете до крупного.

В первом туре РПЛ 25 июля «Динамо» примет «Крылья Советов», а ЦСКА днем ранее сыграет с «Балтикой».

Ранее «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России в серии послематчевых пенальти.