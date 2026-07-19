«Зенит» выиграл Суперкубок России в горячем матче со «Спартаком»

В Нижнем Новгороде российский футбольный сезон открылся матчем за Суперкубок. «Зенит» и «Спартак» выдали боевую игру, победитель в которой определился только в серии послематчевых пенальти.

«Спартак» был интереснее в первом тайме и открыл счет на 25-й минуте. Красно-белым удалась отличная вертикальная атака. Денис Адамов справился с ударом Пабло Солари, но первым на добивании оказался Кристофер Мартинс.

«Зенит» добавил во второй половине игры после выхода на замену Фелипе Аугусто и Джона Джона. Однако голевых моментов петербуржцы почти не создали, а «Спартак» мог решить все вопросы в концовке, когда Адамов вытащил мяч после удара Манфреда Угальде.

Уже в компенсированное время защитник «Спартака» Александер Джику в борьбе с Александром Соболевым сыграл рукой, и после видеопросмотра был назначен пенальти. Соболев же и реализовал удар. Нападающий отпраздновал гол перед трибуной спартаковских фанатов, что спровоцировало массовую потасовку.

В серии послематчевых пенальти «Зенит» был точнее. Адамов взял удары Наиля Умярова и Игоря Дмитриева, у петербуржцев Андрей Мостовой пробил в штангу. Решающий удар реализовал Соболев — 4:2.

«Зенит» улучшил свой рекорд по количеству побед в Суперкубке России — 10 (при трех поражениях). «Спартак» играл за Суперкубок в шестой раз, у москвичей лишь одна победа.