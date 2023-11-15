Дипломы и награды привезли танцоры из Каширы с Всероссийского турнира

Спортсмены танцевальной студии «Dance Fox» Центра детского творчества городского округа Кашира «Светлячок» уже не один раз доказывали, что могут составить достойную конкуренцию практически любым соперникам.

И вот новое достижение – они привезли награды Российского турнира по танцевальному спорту «Кубок Ультра», который прошел в Москве 6 ноября.

Сюда съехались сильнейшие команды по танцам из разных уголков страны. Так что борьба между соперниками развернулась нешуточная. Участники из Каширы продемонстрировали не только исключительное мастерство, но и силу духа. В итоге победителями и призерами стали юные жители округа Елизавета Девятерикова, Матвей Гузеватый и Лилия Паневина, а аткже Артем Рыжов и Юлия Будеркина.

Заслуженные поздравления ребятам и их творческим наставникам передают как руководство округа, так и всего его жители.